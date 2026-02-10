Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-10T05:51+0300
2026-02-10T05:51+0300
общество
россия
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867343851.jpg?1770691879
рф
общество , россия, рф, всу
Общество , РОССИЯ, РФ, ВСУ
05:51 10.02.2026
 
Боевики "Азова" покончили с собой на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 10 фев — ПРАЙМ. Два боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов" покончили с собой на константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем как российских подразделений, так и своих сослуживцев, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Моздок".
Российские штурмовые подразделения вели огневое воздействие по опорному пункту боевиков ВСУ, при этом с тыла по тем же позициям велся огонь со стороны украинских формирований.
"Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату (услышали - ред.): сначала первый совершил самоубийство, потом второй", — рассказал собеседник агентства.
 
