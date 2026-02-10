Два боевика "Азова" покончили с собой на Константиновском направлении

https://1prime.ru/20260210/boevik-867343851.html
ДОНЕЦК, 10 фев — ПРАЙМ. Два боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов" покончили с собой на константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем как российских подразделений, так и своих сослуживцев, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Моздок".
Российские штурмовые подразделения вели огневое воздействие по опорному пункту боевиков ВСУ, при этом с тыла по тем же позициям велся огонь со стороны украинских формирований.
"Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату (услышали - ред.): сначала первый совершил самоубийство, потом второй", — рассказал собеседник агентства.
