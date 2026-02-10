https://1prime.ru/20260210/brazilija-867345323.html
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские компании закупили необработанный алюминий из России на 7,6 миллиона долларов против 3 миллионов месяцем ранее. Таким образом, импорт вырос более чем вдвое в месячном выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок российского алюминия на бразильский рынок достигла максимума с сентября 2021 года, когда показатель составил 16,7 миллиона долларов.
По итогам января Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия в Бразилию. В топ-5 экспортеров также вошли Аргентина (с поставками на 20 миллионов долларов), Индия (на 15,4 миллиона), Венесуэла (на 7,7 миллиона) и Испания (на 2,3 миллиона долларов).
