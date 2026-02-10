Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия - 10.02.2026
Экономика
https://1prime.ru/20260210/brazilija-867345323.html
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия - 10.02.2026, ПРАЙМ
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. | 10.02.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
мировая экономика
бразилия
аргентина
индия
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в январе бразильские компании закупили необработанный алюминий из России на 7,6 миллиона долларов против 3 миллионов месяцем ранее. Таким образом, импорт вырос более чем вдвое в месячном выражении. Согласно расчетам, сумма поставок российского алюминия на бразильский рынок достигла максимума с сентября 2021 года, когда показатель составил 16,7 миллиона долларов. По итогам января Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия в Бразилию. В топ-5 экспортеров также вошли Аргентина (с поставками на 20 миллионов долларов), Индия (на 15,4 миллиона), Венесуэла (на 7,7 миллиона) и Испания (на 2,3 миллиона долларов).
бразилия
аргентина
индия
бизнес, мировая экономика, бразилия, аргентина, индия
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА, ИНДИЯ
Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия

Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе увеличила импорт российского алюминия до максимальной с 2021 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в январе бразильские компании закупили необработанный алюминий из России на 7,6 миллиона долларов против 3 миллионов месяцем ранее. Таким образом, импорт вырос более чем вдвое в месячном выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок российского алюминия на бразильский рынок достигла максимума с сентября 2021 года, когда показатель составил 16,7 миллиона долларов.
По итогам января Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия в Бразилию. В топ-5 экспортеров также вошли Аргентина (с поставками на 20 миллионов долларов), Индия (на 15,4 миллиона), Венесуэла (на 7,7 миллиона) и Испания (на 2,3 миллиона долларов).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаБРАЗИЛИЯАРГЕНТИНАИНДИЯ
 
 
