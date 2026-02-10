https://1prime.ru/20260210/britaniya-867351131.html

Британские солдаты готовится к военному противостоянию с Россией на специальном полигоне, где воссоздана зона боевых действий на Украине, сообщает Daily Mail. | 10.02.2026, ПРАЙМ

украина

владимир путин

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Британские солдаты готовится к военному противостоянию с Россией на специальном полигоне, где воссоздана зона боевых действий на Украине, сообщает Daily Mail. "Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта", — говорится в материале.В рамках подготовки им поручено ликвидировать замаскированные силы противника на участке, оформленном как разрушенный город. "Война с Россией — это война солдат против солдат. <…> Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна", — приводит издание слова командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет намерений нападать на другие страны. Западные лидеры, в свою очередь, часто используют риторику о военной угрозе, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.

украина

2026

