СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России - 10.02.2026
СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России
СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России - 10.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России
Британские солдаты готовится к военному противостоянию с Россией на специальном полигоне, где воссоздана зона боевых действий на Украине, сообщает Daily Mail. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T15:03+0300
2026-02-10T15:03+0300
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Британские солдаты готовится к военному противостоянию с Россией на специальном полигоне, где воссоздана зона боевых действий на Украине, сообщает Daily Mail. "Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта", — говорится в материале.В рамках подготовки им поручено ликвидировать замаскированные силы противника на участке, оформленном как разрушенный город. "Война с Россией — это война солдат против солдат. &lt;…&gt; Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна", — приводит издание слова командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет намерений нападать на другие страны. Западные лидеры, в свою очередь, часто используют риторику о военной угрозе, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.
украина
Новости
УКРАИНА, Владимир Путин
15:03 10.02.2026
 
СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Британские солдаты готовится к военному противостоянию с Россией на специальном полигоне, где воссоздана зона боевых действий на Украине, сообщает Daily Mail.
"Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта", — говорится в материале.
В рамках подготовки им поручено ликвидировать замаскированные силы противника на участке, оформленном как разрушенный город.
"Война с Россией — это война солдат против солдат. <…> Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна", — приводит издание слова командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет намерений нападать на другие страны. Западные лидеры, в свою очередь, часто используют риторику о военной угрозе, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.
