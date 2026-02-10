https://1prime.ru/20260210/britaniya-867351741.html

Читатели Daily Mail активно обсуждают подготовку Великобритании к возможному конфликту с Россией. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T15:33+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83086/78/830867828_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_a3f55d5036c24daf663138c8679f88d1.jpg

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждают подготовку Великобритании к возможному конфликту с Россией. "Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой <…> элиты идут в окопы", — отметил cfin."Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал пользователь StepenWolf inc."Британская общественность не хочет войны с Россией. Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — подчеркнул Gilzeppi."Абсурд. Ни при каких обстоятельствах наша крошечная армия не будет участвовать в боевых действиях против России", — пишет DiamondGeezer77.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена атаковать другие страны. Он отмечает, что западные лидеры часто используют запугивание своего населения вымышленной угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних вопросов.

2026

