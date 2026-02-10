Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пусть идут в окопы". Замысел Британии против России поразил Запад - 10.02.2026
"Пусть идут в окопы". Замысел Британии против России поразил Запад
Читатели Daily Mail активно обсуждают подготовку Великобритании к возможному конфликту с Россией. | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждают подготовку Великобритании к возможному конфликту с Россией. "Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой &lt;…&gt; элиты идут в окопы", — отметил cfin."Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал пользователь StepenWolf inc."Британская общественность не хочет войны с Россией. Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — подчеркнул Gilzeppi."Абсурд. Ни при каких обстоятельствах наша крошечная армия не будет участвовать в боевых действиях против России", — пишет DiamondGeezer77.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена атаковать другие страны. Он отмечает, что западные лидеры часто используют запугивание своего населения вымышленной угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних вопросов.
15:33 10.02.2026
 

"Пусть идут в окопы". Замысел Британии против России поразил Запад

Лондон
Лондон
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail активно обсуждают подготовку Великобритании к возможному конфликту с Россией.
"Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой <…> элиты идут в окопы", — отметил cfin.
"Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал пользователь StepenWolf inc.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
СМИ раскрыли, что задумали в Британии против России
15:03
"Британская общественность не хочет войны с Россией. Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — подчеркнул Gilzeppi.
"Абсурд. Ни при каких обстоятельствах наша крошечная армия не будет участвовать в боевых действиях против России", — пишет DiamondGeezer77.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена атаковать другие страны. Он отмечает, что западные лидеры часто используют запугивание своего населения вымышленной угрозой, чтобы переключить внимание с внутренних вопросов.
