Число регистраций в сфере услуг красоты выросло на 14%

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Число регистраций организаций, работающих в сфере услуг красоты, в прошлом году выросло на 14% и стало максимальным с допандемийного 2019 года, рассказали РИА Новости в сервисе проверки и анализа контрагентов Rusprofile. "В России в 2025 году зарегистрировали 30 239 компаний и ИП, занятых в бьюти-сфере (парикмахерские, барбершопы, маникюрные кабинеты, салоны красоты и так далее). Это на 14% больше, чем годом ранее (в 2024 году в этой отрасли зарегистрировали 26 536 организаций)", - сообщили в компании. Согласно данным сервиса, число регистраций в прошлом году стало максимальным с 2019 года, когда их насчитывалось 32 148. Число зарегистрированных субъектов бизнеса с 2020 по 2022 год постепенно снижалось, достигнув 16 531 организации. Рост вновь начался в 2023 году - тогда появилось 24 371 компания и ИП, а в 2024 году - 26 536. Рост количества регистраций связан с ростом оборотов в сфере красоты: люди готовы тратить деньги на хороший внешний вид, объяснила руководитель направления "Экономика компании" компании "АРБ Про" Зоя Стрелкова. Совладелица сети салонов красоты "Москвичка" Алла Акперова добавила, что для россиян уход за собой перестал восприниматься как роскошь и "перешел в категорию базовых гигиенических и психологических потребностей". Эксперт из "АРБ Про" также отметила, что бизнес в сфере красоты многими воспринимается как несложный, подходящий для начинающего предпринимателя. Совладелица салонов "Москвичка" добавила, что предприниматели массово выходят из тени благодаря удобству режима самозанятости и государственным мерам поддержки, а открытие новых точек в регионах стимулирует развитие внутреннего туризма. Однако, рынок уже близок к насыщению: в крупных городах конкуренция очень высока, плотность салонов на 1 000 человек превышает единицу, обращает внимание основатель бренда i do beauty Яна Бобринева. Но несмотря на это, всегда можно найти нишу, где есть неудовлетворенный спрос, считает Стрелкова. По данным Rusprofile на начало февраля 2026 года в России работают более 127 тысяч субъектов бизнеса, предоставляющих парикмахерские услуги и услуги салонов красоты. Из них более 118 тысяч имеют правовую форму ИП. Прогноз экспертов на текущий год осторожный. Стрелкова отметила, что люди со средним доходом начинают экономить, выделяя бюджет только на необходимые процедуры. Часть организаций сократят активность на фоне налоговых изменений. "Рынок может замедлиться в 2026 году, но рано или поздно вернется к росту", - считает Стрелкова. "Мы входим в стадию зрелости рынка. Быстрого количественного роста уже не будет - впереди волна консолидации, повышения профессионализма и ухода в более специализированные ниши. ... Выживут те, кто грамотно управляет бизнесом и умеет работать с клиентским опытом. Тем не менее общий спрос на услуги красоты останется высоким: это уже не прихоть, а часть образа жизни россиян", - заключила Бобринева.

