Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Ремонт поврежденной обстрелом ВСУ линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, пока невозможен из-за угрозы повторных атак, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "На данный момент это (ремонт резервной линии - ред.) не представляется возможным из-за угрозы повторных атак", - сказала Яшина. Как сообщили ранее во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Ремонт поврежденной обстрелом ВСУ линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, пока невозможен из-за угрозы повторных атак, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"На данный момент это (ремонт резервной линии - ред.) не представляется возможным из-за угрозы повторных атак", - сказала Яшина.
Как сообщили ранее во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
