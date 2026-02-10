https://1prime.ru/20260210/chp-867357790.html
Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак
Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак - 10.02.2026, ПРАЙМ
Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак
Ремонт поврежденной обстрелом ВСУ линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, пока невозможен из-за угрозы повторных атак, сообщила РИА Новости директор... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T19:25+0300
2026-02-10T19:25+0300
2026-02-10T19:25+0300
энергодар
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Ремонт поврежденной обстрелом ВСУ линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, пока невозможен из-за угрозы повторных атак, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "На данный момент это (ремонт резервной линии - ред.) не представляется возможным из-за угрозы повторных атак", - сказала Яшина. Как сообщили ранее во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
https://1prime.ru/20260131/proverka-867078543.html
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, всу, запорожская аэс
Энергодар, ВСУ, Запорожская АЭС
Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак
Ремонт резервной линии ЗАЭС пока невозможен из-за угрозы повторных атак ВСУ