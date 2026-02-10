Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли 25 человек - 10.02.2026
2026-02-10T19:42+0300
2026-02-10T19:42+0300
москва
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасены 25 человек, проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы. "Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров. Спасены 25 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.
ПРАЙМ
2026
ПРАЙМ
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
москва, мчс
МОСКВА, МЧС
19:42 10.02.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасены 25 человек, проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы.
"Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров. Спасены 25 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.
МОСКВАМЧС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
