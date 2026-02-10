Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасли 25 человек

https://1prime.ru/20260210/chp-867358254.html
2026-02-10T19:42+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Из горящего дома на Пресненском Валу в Москве спасены 25 человек, проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы. "Происходит возгорание на лестничных маршах на площади 200 квадратных метров и обрешетника кровли на площади 50 квадратных метров. Спасены 25 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.
