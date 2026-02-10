https://1prime.ru/20260210/chp-867362923.html
В Подмосковье мужчина пострадал при взрыва около ж/д переезда
В Подмосковье мужчина пострадал при взрыва около ж/д переезда
В Подмосковье мужчина пострадал при взрыва около ж/д переезда
Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. "По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ. Отмечается, что следователи и криминалисты прибыли на место происшествия, в ближайшее время приступят к осмотру. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Подмосковье мужчина пострадал при взрыва около ж/д переезда
В подмосковном Фрязино мужчина пострадал после взрыва неустановленного устройства
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
"По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ.
Отмечается, что следователи и криминалисты прибыли на место происшествия, в ближайшее время приступят к осмотру. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
