В Подмосковье мужчина пострадал при взрыва около ж/д переезда

2026-02-10T21:37+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Мужчина ранен после взрыва неустановленного устройства в машине на ж/д переезде в подмосковном Фрязино, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России. "По предварительным данным следствия, на железнодорожном переезде в городе Фрязино в автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего пострадавший получил осколочное ранение голени и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины, совершенное общеопасным способом и незаконного оборота взрывчатых веществ. Отмечается, что следователи и криминалисты прибыли на место происшествия, в ближайшее время приступят к осмотру. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

