Биржи США снижаются на данных статистики

2026-02-10T18:26+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном падают на фоне публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,53% - до 50 400,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,43% - до 23 138,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 959,01 пункта. Промышленный индекс Dow Jones минутами ранее обновил исторический максимум, достигнув 50 403,49 пункта. Ранее во вторник были опубликованы внутренние американские экономические данные. Объем розничных продаж в США в декабре не изменился по отношению к предшествовавшему месяцу. Оценка роста объема розничных продаж в ноябре к октябрю осталась на уровне 0,6%. Аналитики указывают на слабость опубликованных данных из-за их несоответствия рыночным ожиданиям. "На самом деле именно данные по розничным продажам оказались ниже ожиданий, и это является причиной некоторой слабости, указывающей на то, что, возможно, экономика в четвертом квартале была не такой сильной, как ожидалось", — сказал агентству Рейтер вице-президент по управлению портфелем в Allianz Investment Management Чарли Рипли (Charlie Ripley).

