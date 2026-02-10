Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18:26 10.02.2026
 
Биржи США снижаются на данных статистики

Фондовые индексы США в основном падают на фоне публикации статистических данных

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном падают на фоне публикации статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,53% - до 50 400,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,43% - до 23 138,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 959,01 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones минутами ранее обновил исторический максимум, достигнув 50 403,49 пункта.
Ранее во вторник были опубликованы внутренние американские экономические данные. Объем розничных продаж в США в декабре не изменился по отношению к предшествовавшему месяцу. Оценка роста объема розничных продаж в ноябре к октябрю осталась на уровне 0,6%.
Аналитики указывают на слабость опубликованных данных из-за их несоответствия рыночным ожиданиям.
"На самом деле именно данные по розничным продажам оказались ниже ожиданий, и это является причиной некоторой слабости, указывающей на то, что, возможно, экономика в четвертом квартале была не такой сильной, как ожидалось", — сказал агентству Рейтер вице-президент по управлению портфелем в Allianz Investment Management Чарли Рипли (Charlie Ripley).
