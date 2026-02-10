https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867356890.html
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "На мой взгляд - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас россиянам покупать доллары. Депутат также отметил, что доллар используется как орудие политического давления. "Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример - Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте", - добавил он.
