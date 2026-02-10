Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов - 10.02.2026
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов - 10.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов
Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T18:46+0300
2026-02-10T18:46+0300
россия
финансы
анатолий аксаков
госдума
банки
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "На мой взгляд - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас россиянам покупать доллары. Депутат также отметил, что доллар используется как орудие политического давления. "Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример - Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте", - добавил он.
2026
1920
1920
true
россия, финансы, анатолий аксаков, госдума, банки
РОССИЯ, Финансы, Анатолий Аксаков, Госдума, Банки
18:46 10.02.2026
 
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов

Депутат Аксаков: Россиянам не стоит сейчас скупать доллары

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"На мой взгляд - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас россиянам покупать доллары.
Депутат также отметил, что доллар используется как орудие политического давления.
"Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример - Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте", - добавил он.
РОССИЯФинансыАнатолий АксаковГосдумаБанки
 
 
