Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence

2026-02-10T20:10+0300

2026-02-10T20:10+0300

2026-02-10T20:10+0300

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут в честь российской марки авто люкс-класса Aurus – Aurus Residences, заявил на pre-sale флагманского проекта генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. "Название для самого высокого жилого небоскреба выбрано – встречайте Aurus Residences", – представил руководитель компании.

