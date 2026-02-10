Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence - 10.02.2026
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут в честь российской марки авто люкс-класса Aurus – Aurus Residences, заявил на pre-sale флагманского проекта генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. "Название для самого высокого жилого небоскреба выбрано – встречайте Aurus Residences", – представил руководитель компании.
20:10 10.02.2026
 
