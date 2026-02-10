https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867359006.html
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence - 10.02.2026, ПРАЙМ
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут в честь российской марки авто люкс-класса Aurus – Aurus Residences, заявил на pre-sale флагманского проекта... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T20:10+0300
2026-02-10T20:10+0300
2026-02-10T20:10+0300
бизнес
недвижимость
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca6c9bd0a773d3647174dd286ac4eec.jpg
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут в честь российской марки авто люкс-класса Aurus – Aurus Residences, заявил на pre-sale флагманского проекта генеральный директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков. "Название для самого высокого жилого небоскреба выбрано – встречайте Aurus Residences", – представил руководитель компании.
https://1prime.ru/20250806/wildberries-860385806.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6e7be3b5e177f8845e800a9ae6f1ba5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, европа
Бизнес, Недвижимость, ЕВРОПА
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут Aurus Residence
Самый высокий жилой небоскреб в Европе назовут в честь марки авто Aurus