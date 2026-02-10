https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867360804.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов - 10.02.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе снизились во вторник на 5% - до 391 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T21:00+0300

2026-02-10T21:00+0300

2026-02-10T21:00+0300

газ

европа

нидерланды

ice

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились во вторник на 5% - до 391 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 415,5 доллара (+1%). Ценовой максимум составил 407,2 доллара (-1,1%), ценовой минимум - 389,3 доллара (-5,4%). Последние фьючерсы торговались по 390,6 доллара (-5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 411,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20260210/ssha-867360089.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ice, мировая экономика