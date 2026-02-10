Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долги американцев в 2025 году достигли рекордных 18,8 триллиона долларов - 10.02.2026
Долги американцев в 2025 году достигли рекордных 18,8 триллиона долларов
2026-02-10T21:22+0300
2026-02-10T21:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
финансы, мировая экономика, нью-йорк, сша, дональд трамп
Финансы, Мировая экономика, Нью-Йорк, США, Дональд Трамп
21:22 10.02.2026
 
Долги американцев в 2025 году достигли рекордных 18,8 триллиона долларов

Долги американцев по итогам 2025 года достигли рекордных 18,8 триллиона долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Долги американцев по итогам 2025 года достигли рекордных 18,8 триллиона долларов, большую часть задолженности по прежнему составляют ипотечные платежи, следует из отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка по итогам четвертого квартала 2025 года.
"Согласно последнему ежеквартальному отчету о задолженности и кредитах американских домохозяйств, общая задолженность выросла на 191 миллиард долларов и достигла 18,8 триллиона долларов в четвертом квартале (2025 года - ред.). Сумма ипотечных задолженностей по ипотеке увеличились на 98 миллиардов долларов, достигнув 13,17 триллиона к концу декабря", - говорится в отчете, опубликованном во вторник.
Также продолжила расти задолженность по кредитным линиям под залог жилья (HELOC). По итогам 2025 года она увеличилась на 11,6 миллиарда и достигла 434 миллиарда, следует из отчета. В результате совокупная задолженность американцев в жилищной сфере превысила 13,6 триллиона долларов.
Помимо этого, долги американцев по кредитным картам выросли на 44 миллиарда по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 1,28 триллиона. В свою очередь, задолженность по автокредитам увеличилась на 12 миллиардов, достигнув 1,67 триллиона, говорится в отчете.
Что касается широко распространенных в США студенческих займов, они, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, увеличились на 11 миллиардов и составляют теперь 1,66 триллиона.
Таким образом, долг американцев продолжил свой неуклонный рост в последнем квартале прошлого года. По итогам первого квартала он увеличился до примерно 18,2 триллиона, затем во втором квартале вырос до 18,39 триллиона, к концу третьего квартала составил примерно 18,59 триллиона, следует из отчетов банка.
Общий объем государственного долга США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом увеличился на 2,25 триллиона и достиг рекордных 38,5 триллиона - это стало максимальным приростом за первый год президентства любого американского лидера.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Минэнерго США повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году
