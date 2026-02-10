https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362382.html

Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей

2026-02-10T21:29+0300

мировая экономика

сша

всемирный банк

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864667295_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_e9da885845cdf9c891ae3cd6d8e1eeac.jpg

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Новые пошлины в США обернулись для среднестатистической американской семьи дополнительными расходами в 1 тысячу долларов в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Tax Foundation ("Налоговый фонд"). "Пошлины (президента США Дональда - ред.) Трампа соответствуют в среднем увеличению налога на американское домохозяйство в размере 1000 долларов в 2025 году и 1300 долларов в 2026 году", - говорится в документе на сайте организации. Повышение пошлин стало самым крупным с 1946 года. В общей сложности бюджет получил 264 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин, сказано там. Однако в долгосрочной перспективе в случае сохранения нынешних и введения обещанных пошлин как со стороны США, так и ответных мер других стран американский ВВП может снизиться на 0,7%, считают авторы документа. После прихода к власти Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составила от 10% до 41%. Пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки. Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года - 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В 2025 году был достигнут максимальный за всю историю уровень госдолга: 38,5 триллиона долларов.

сша

2026

