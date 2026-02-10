https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362382.html
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей - 10.02.2026, ПРАЙМ
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей
Новые пошлины в США обернулись для среднестатистической американской семьи дополнительными расходами в 1 тысячу долларов в 2025 году, свидетельствуют результаты | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T21:29+0300
2026-02-10T21:29+0300
2026-02-10T21:29+0300
мировая экономика
сша
всемирный банк
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864667295_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_e9da885845cdf9c891ae3cd6d8e1eeac.jpg
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Новые пошлины в США обернулись для среднестатистической американской семьи дополнительными расходами в 1 тысячу долларов в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Tax Foundation ("Налоговый фонд"). "Пошлины (президента США Дональда - ред.) Трампа соответствуют в среднем увеличению налога на американское домохозяйство в размере 1000 долларов в 2025 году и 1300 долларов в 2026 году", - говорится в документе на сайте организации. Повышение пошлин стало самым крупным с 1946 года. В общей сложности бюджет получил 264 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин, сказано там. Однако в долгосрочной перспективе в случае сохранения нынешних и введения обещанных пошлин как со стороны США, так и ответных мер других стран американский ВВП может снизиться на 0,7%, считают авторы документа. После прихода к власти Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составила от 10% до 41%. Пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки. Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года - 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В 2025 году был достигнут максимальный за всю историю уровень госдолга: 38,5 триллиона долларов.
https://1prime.ru/20260202/ssha-867133998.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864667295_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_984352187838556eda71ba9ef286f5c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, всемирный банк, мвф
Мировая экономика, США, Всемирный банк, МВФ
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей
Новые пошлины в США обошлись среднестатистической семье в $1 тыс в 2025 году
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Новые пошлины в США обернулись для среднестатистической американской семьи дополнительными расходами в 1 тысячу долларов в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования неправительственной организации Tax Foundation ("Налоговый фонд").
"Пошлины (президента США
Дональда - ред.) Трампа соответствуют в среднем увеличению налога на американское домохозяйство в размере 1000 долларов в 2025 году и 1300 долларов в 2026 году", - говорится в документе на сайте организации.
Повышение пошлин стало самым крупным с 1946 года. В общей сложности бюджет получил 264 миллиарда долларов в виде таможенных пошлин, сказано там.
Однако в долгосрочной перспективе в случае сохранения нынешних и введения обещанных пошлин как со стороны США, так и ответных мер других стран американский ВВП может снизиться на 0,7%, считают авторы документа.
После прихода к власти Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составила от 10% до 41%. Пошлины были введены в отношении 69 торговых партнеров Америки.
Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года - 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка
и Международного валютного фонда (МВФ
).
В 2025 году был достигнут максимальный за всю историю уровень госдолга: 38,5 триллиона долларов.
Трамп согласился снизить пошлину для Индии до 18 процентов