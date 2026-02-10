Фондовые индексы ЕС в основном снизились по итогам дня
Фондовые индексы ЕС в основном снизились по итогам дня после выхода европейских данных
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снизились после выхода статистических данных и корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,31% - до 10 353,84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,06%, до 8 327,88 пункта, немецкий DAX снизился на 0,11%, до 24 987,85 пункта.
Инвесторы обращают внимание на экономическую статистику по странам. Так, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале прошлого года поднялся до 7,9% с 7,7% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2021 года.
Британская нефтегазовая BP Plc представила свои финансовые показатели по итогам прошедшего года: чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала всемеро и составила 55 миллионов долларов. Бумаги компании подешевели на 6,13%.
Акции немецкого туроператора TUI Group во Франкфурте снизились в цене на 4,88%, после того как был опубликован отчет за первый квартал 2026 фингода. В нем компания подтвердила прогноз на текущий фингод: она по-прежнему ожидает роста выручки на 2-4% в годовом выражении.
Стоимость бумаг британского Barclays снизилась на 2,5% вопреки данным отчётности; его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла на 16,2% и составила 6,175 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,4 миллиарда долларов), сообщил банковский гигант ранее во вторник.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ранее также понизило долгосрочный рейтинг автопроизводителя Stellantis до "BBB-" с "ВВВ", прогноз негативный. Акции компании подорожали на 3,6%.