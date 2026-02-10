Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплавка стали в России в январе сократилась - 10.02.2026, ПРАЙМ
Выплавка стали в России в январе сократилась
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам января сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,6 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". Выпуск готового проката в январе уменьшился на 2,3% - до 5 миллионов тонн. Выплавка чугуна осталась примерно на уровне первого месяца прошлого года, увеличившись на 0,6%, до 4,5 миллиона тонн. Производство стальных труб продолжило снижение, в январе оно уменьшилось на 17,2% - до 0,7 миллиона тонн. Добыча железной руды в России в январе сократилась на 1,1% и достигла 9,1 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 2,6% - до 2 миллионов тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
22:41 10.02.2026
 
Выплавка стали в России в январе сократилась

Выплавка стали в России в январе сократилась на 5,4%

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам января сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,6 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет".
Выпуск готового проката в январе уменьшился на 2,3% - до 5 миллионов тонн. Выплавка чугуна осталась примерно на уровне первого месяца прошлого года, увеличившись на 0,6%, до 4,5 миллиона тонн.
Производство стальных труб продолжило снижение, в январе оно уменьшилось на 17,2% - до 0,7 миллиона тонн.
Добыча железной руды в России в январе сократилась на 1,1% и достигла 9,1 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 2,6% - до 2 миллионов тонн.
"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
Мировая выплавка стали в 2025 году сократилась на два процента
Мировая выплавка стали в 2025 году сократилась на два процента
23 января, 18:12
 
ПромышленностьБизнес
 
 
