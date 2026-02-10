Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США
Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США
Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США - 10.02.2026, ПРАЙМ
Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США
Вьетнам в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт алюминия и изделий с его содержанием в США более чем на треть в годовом выражении - и в результате вошел в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Вьетнам в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт алюминия и изделий с его содержанием в США более чем на треть в годовом выражении - и в результате вошел в десятку крупнейших экспортеров этого металла в Штаты, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%. Тарифы применялись не только к первичному алюминию, но даже к изделиям с его содержанием - от бытовой техники до строительных конструкций. Пошлины могли начисляться как на готовую продукцию, так и на стоимость алюминия в ее составе. Так, за 11 месяцев вьетнамские компании поставили на американский рынок алюминия и изделий с его содержанием на 5,3 миллиарда долларов против 4 миллиардов за аналогичный период 2024 года. Таким образом, сумма экспорта увеличилась на 31% в годовом выражении. По итогам неполного 2025 года Вьетнам стал восьмым крупнейшим алюминиевым поставщиком в Штаты, при этом годом ранее располагался на 12-м месте. Пятерка крупнейших экспортеров алюминия и изделий с его содержанием в Вашингтон не изменилась. Первой по сумме поставок по-прежнему была Мексика (99,2 миллиарда долларов), вслед за ней расположились Канада (47,8 миллиарда долларов) и Япония (39,2 миллиарда долларов). Четвертой стала Южная Корея (34,8 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Германия (25,8 миллиарда долларов).
Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США

Вьетнам вошел в десятку крупнейших экспортеров алюминия и изделий с его содержанием в США

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти
