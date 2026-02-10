https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867364559.html

Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США

Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США - 10.02.2026, ПРАЙМ

Вьетнам вошел в десятку крупнейших поставщиков алюминия в США

Вьетнам в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт алюминия и изделий с его содержанием в США более чем на треть в годовом выражении - и в результате вошел в... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T22:47+0300

2026-02-10T22:47+0300

2026-02-10T22:47+0300

промышленность

бизнес

вьетнам

сша

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Вьетнам в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт алюминия и изделий с его содержанием в США более чем на треть в годовом выражении - и в результате вошел в десятку крупнейших экспортеров этого металла в Штаты, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 11 февраля 2025 года распорядился ввести пошлины на импорт алюминия в размере 25%. Эти меры вступили в силу 12 марта 2025 года и распространялись на поставки из всех стран без общих исключений. В июне 2025 года ставка пошлины на алюминий и его производные была повышена до 50%. Тарифы применялись не только к первичному алюминию, но даже к изделиям с его содержанием - от бытовой техники до строительных конструкций. Пошлины могли начисляться как на готовую продукцию, так и на стоимость алюминия в ее составе. Так, за 11 месяцев вьетнамские компании поставили на американский рынок алюминия и изделий с его содержанием на 5,3 миллиарда долларов против 4 миллиардов за аналогичный период 2024 года. Таким образом, сумма экспорта увеличилась на 31% в годовом выражении. По итогам неполного 2025 года Вьетнам стал восьмым крупнейшим алюминиевым поставщиком в Штаты, при этом годом ранее располагался на 12-м месте. Пятерка крупнейших экспортеров алюминия и изделий с его содержанием в Вашингтон не изменилась. Первой по сумме поставок по-прежнему была Мексика (99,2 миллиарда долларов), вслед за ней расположились Канада (47,8 миллиарда долларов) и Япония (39,2 миллиарда долларов). Четвертой стала Южная Корея (34,8 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Германия (25,8 миллиарда долларов).

https://1prime.ru/20260210/ssha-867359139.html

вьетнам

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, вьетнам, сша, вашингтон, дональд трамп