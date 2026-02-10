https://1prime.ru/20260210/ekspert-867341343.html
Эксперт рассказала о штрафах за невыплату премии сотрудникам
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, рискуют получить штраф до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова. "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - сказала Шестерякова. Эксперт добавила, что системы доплат и надбавок стимулирующего характера, а также системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. По словам Шестеряковой, при установлении премий необходимо определить их виды, размеры и условия выплаты, учитывая качество и эффективность работы сотрудников. Если работнику наложено дисциплинарное взыскание, это может повлиять на размер премии, однако такое снижение не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%.
