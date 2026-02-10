https://1prime.ru/20260210/ekspert-867341747.html

Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей может грозить за проезд на желтый сигнал светофора, а при повторном нарушении возможно лишение прав, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров напомнил, что раздел ПДД, посвященный сигналам светофора, запрещает проезд под желтый свет (п. 6.2 ПДД). Исключение составляет только ситуация, когда невозможно остановиться без экстренного торможения и помех другим машинам. "Если инспектор ГАИ или камера автофиксации правонарушений зафиксировали проезд на желтый сигнал светофора, то наказывать будут по статье 12.12 КоАП РФ. На первый раз - штраф в размере 1,5 тысячи рублей", - сказал Машаров. Эксперт также отметил, что, если в течение года случится повторный проезд на красный или желтый сигнал светофора, то наказание составит 7,5 тысячи рублей, либо водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев. "Программное обеспечение, позволяющее камерам фиксировать проезд автомобилей на запрещающие сигналы светофора, появилось около 10 лет назад. Однако сейчас камеры научились видеть проезд на желтый сигнал светофора", - заключил Машаров.

