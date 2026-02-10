Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/ekspert-867341747.html
Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора
Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора - 10.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора
Штраф в размере 1,5 тысячи рублей может грозить за проезд на желтый сигнал светофора, а при повторном нарушении возможно лишение прав, сообщил РИА Новости член... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T03:23+0300
2026-02-10T03:23+0300
бизнес
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867341747.jpg?1770682989
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей может грозить за проезд на желтый сигнал светофора, а при повторном нарушении возможно лишение прав, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров напомнил, что раздел ПДД, посвященный сигналам светофора, запрещает проезд под желтый свет (п. 6.2 ПДД). Исключение составляет только ситуация, когда невозможно остановиться без экстренного торможения и помех другим машинам. "Если инспектор ГАИ или камера автофиксации правонарушений зафиксировали проезд на желтый сигнал светофора, то наказывать будут по статье 12.12 КоАП РФ. На первый раз - штраф в размере 1,5 тысячи рублей", - сказал Машаров. Эксперт также отметил, что, если в течение года случится повторный проезд на красный или желтый сигнал светофора, то наказание составит 7,5 тысячи рублей, либо водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев. "Программное обеспечение, позволяющее камерам фиксировать проезд автомобилей на запрещающие сигналы светофора, появилось около 10 лет назад. Однако сейчас камеры научились видеть проезд на желтый сигнал светофора", - заключил Машаров.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ
03:23 10.02.2026
 
Эксперт рассказал о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора

Эксперт Машаров: штраф в 1,5 тыс руб может грозить за проезд на желтый сигнал светофора

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Штраф в размере 1,5 тысячи рублей может грозить за проезд на желтый сигнал светофора, а при повторном нарушении возможно лишение прав, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что раздел ПДД, посвященный сигналам светофора, запрещает проезд под желтый свет (п. 6.2 ПДД). Исключение составляет только ситуация, когда невозможно остановиться без экстренного торможения и помех другим машинам.
"Если инспектор ГАИ или камера автофиксации правонарушений зафиксировали проезд на желтый сигнал светофора, то наказывать будут по статье 12.12 КоАП РФ. На первый раз - штраф в размере 1,5 тысячи рублей", - сказал Машаров.
Эксперт также отметил, что, если в течение года случится повторный проезд на красный или желтый сигнал светофора, то наказание составит 7,5 тысячи рублей, либо водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев.
"Программное обеспечение, позволяющее камерам фиксировать проезд автомобилей на запрещающие сигналы светофора, появилось около 10 лет назад. Однако сейчас камеры научились видеть проезд на желтый сигнал светофора", - заключил Машаров.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала