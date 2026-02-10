Эксперт оценил оценку Трампом ДСНВ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-10T04:59+0300
ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) был очень крепким и эффективным соглашением, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя оценку документа президентом США Дональдом Трампом. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Трамп заявил в тот же день, что для США это была крайне неудачная сделка. "ДСНВ был очень крепким и эффективным соглашением", - сказал Кимбалл. По его словам, следующим вызовом станет "обсуждение лучшего соглашения". Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля. Трамп, в свою очередь, предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
04:59 10.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 10 фев – ПРАЙМ. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) был очень крепким и эффективным соглашением, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя оценку документа президентом США Дональдом Трампом.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Трамп заявил в тот же день, что для США это была крайне неудачная сделка.
"ДСНВ был очень крепким и эффективным соглашением", - сказал Кимбалл.
По его словам, следующим вызовом станет "обсуждение лучшего соглашения".
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.
Трамп, в свою очередь, предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
 
