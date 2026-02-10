Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/eksperty-867340878.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии
Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии - 10.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии
Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T02:28+0300
2026-02-10T02:28+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867340878.jpg?1770679717
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в семьях с тремя детьми, рассказали РИА Новости эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB. "Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB рассчитали, как удержать счета на прежнем уровне без покупки дорогого оборудования и сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии. Для семьи с тремя детьми основной расход - это стирка и глажка. Нагрев воды до 60-90 градусов забирает до 80% энергии машины. Переход на режим 40 градусов при полной загрузке позволяет снизить потребление техники почти вдвое, а сэкономить до 15% энергии можно, если не пересушивать одежду: влажная ткань гладится быстрее, и утюг работает меньше времени", - рассказали специалисты. Также эксперты советуют использовать "правило одного чистого чайника": удалить накипь в чайнике, кипятить воду один раз в день и заливать в термос. Это избавляет от 5 до 15 лишних включений прибора в день и сохраняет деньги. Многодетные семьи и сотрудники на "удаленке" - главные потребители электроэнергии дома в дневное время, когда тарифы максимальны, добавили специалисты. "Семьям без специального оборудования лучше оставаться на одноставочном тарифе, чтобы не переплачивать за дорогую дневную зону. Однако если в доме есть накопители энергии, бойлеры или электроотопление, выгоднее всего переходить на трехставочный тариф. Это позволит заряжать системы в "дешевую" ночь и полностью избегать трат в самые дорогие утренние и вечерние пики", - заключили эксперты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
02:28 10.02.2026
 
Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии

Эксперты Energynet.LAB рассказали, как сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в семьях с тремя детьми, рассказали РИА Новости эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB.
"Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB рассчитали, как удержать счета на прежнем уровне без покупки дорогого оборудования и сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии. Для семьи с тремя детьми основной расход - это стирка и глажка. Нагрев воды до 60-90 градусов забирает до 80% энергии машины. Переход на режим 40 градусов при полной загрузке позволяет снизить потребление техники почти вдвое, а сэкономить до 15% энергии можно, если не пересушивать одежду: влажная ткань гладится быстрее, и утюг работает меньше времени", - рассказали специалисты.
Также эксперты советуют использовать "правило одного чистого чайника": удалить накипь в чайнике, кипятить воду один раз в день и заливать в термос. Это избавляет от 5 до 15 лишних включений прибора в день и сохраняет деньги.
Многодетные семьи и сотрудники на "удаленке" - главные потребители электроэнергии дома в дневное время, когда тарифы максимальны, добавили специалисты. "Семьям без специального оборудования лучше оставаться на одноставочном тарифе, чтобы не переплачивать за дорогую дневную зону. Однако если в доме есть накопители энергии, бойлеры или электроотопление, выгоднее всего переходить на трехставочный тариф. Это позволит заряжать системы в "дешевую" ночь и полностью избегать трат в самые дорогие утренние и вечерние пики", - заключили эксперты.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала