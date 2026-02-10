https://1prime.ru/20260210/eksperty-867340878.html

Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии можно за счет экономичного использования стиральной машины и утюга, это считается самым большим расходом в семьях с тремя детьми, рассказали РИА Новости эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB. "Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров Energynet.LAB рассчитали, как удержать счета на прежнем уровне без покупки дорогого оборудования и сэкономить до 1000 рублей в месяц на электроэнергии. Для семьи с тремя детьми основной расход - это стирка и глажка. Нагрев воды до 60-90 градусов забирает до 80% энергии машины. Переход на режим 40 градусов при полной загрузке позволяет снизить потребление техники почти вдвое, а сэкономить до 15% энергии можно, если не пересушивать одежду: влажная ткань гладится быстрее, и утюг работает меньше времени", - рассказали специалисты. Также эксперты советуют использовать "правило одного чистого чайника": удалить накипь в чайнике, кипятить воду один раз в день и заливать в термос. Это избавляет от 5 до 15 лишних включений прибора в день и сохраняет деньги. Многодетные семьи и сотрудники на "удаленке" - главные потребители электроэнергии дома в дневное время, когда тарифы максимальны, добавили специалисты. "Семьям без специального оборудования лучше оставаться на одноставочном тарифе, чтобы не переплачивать за дорогую дневную зону. Однако если в доме есть накопители энергии, бойлеры или электроотопление, выгоднее всего переходить на трехставочный тариф. Это позволит заряжать системы в "дешевую" ночь и полностью избегать трат в самые дорогие утренние и вечерние пики", - заключили эксперты.

