ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver - 10.02.2026, ПРАЙМ
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T20:25+0300
2026-02-10T20:25+0300
2026-02-10T20:25+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. "Директор всемирно известного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский также больше не будет желанным гостем в Европе", - говорится в статье.
