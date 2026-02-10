Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver - 10.02.2026
2026-02-10T20:25+0300
2026-02-10T20:25+0300
технологии
рф
санкт-петербург
ес
в мире
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. "Директор всемирно известного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский также больше не будет желанным гостем в Европе", - говорится в статье.
рф
санкт-петербург
Новости
ru-RU
технологии, рф, санкт-петербург, ес, в мире
Технологии, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕС, В мире
20:25 10.02.2026
 
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver

EUobserver: ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
"Директор всемирно известного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский также больше не будет желанным гостем в Европе", - говорится в статье.
Технологии РФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЕС В мире
 
 
