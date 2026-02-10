https://1prime.ru/20260210/es-867360678.html

СМИ сообщили о санкциях ЕС против Тимати и главы Мариупольского театра

2026-02-10T20:55+0300

крым

тимати

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0a/867360372_0:203:2912:1841_1920x0_80_0_0_fa3a9fdca2b890b2e99bcc0f3518bbf3.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. "В их (попавших под санкции ЕС -ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати - ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", - говорится в статье.

крым

2026

