СМИ сообщили о санкциях ЕС против Тимати и главы Мариупольского театра - 10.02.2026
СМИ сообщили о санкциях ЕС против Тимати и главы Мариупольского театра
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. "В их (попавших под санкции ЕС -ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати - ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", - говорится в статье.
20:55 10.02.2026
 
СМИ сообщили о санкциях ЕС против Тимати и главы Мариупольского театра

EUobserver: Тимати и глава Мариупольского театра Солонин попадут под санкции ЕС

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаРэпер Тимати
Рэпер Тимати - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Рэпер Тимати . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
"В их (попавших под санкции ЕС -ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати - ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", - говорится в статье.
