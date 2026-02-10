https://1prime.ru/20260210/es-867360678.html
СМИ сообщили о санкциях ЕС против Тимати и главы Мариупольского театра
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Рэпер Тимати и гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин будут подвергнуты санкциям ЕС, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы. "В их (попавших под санкции ЕС -ред.) число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати - ред.), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин", - говорится в статье.
EUobserver: Тимати и глава Мариупольского театра Солонин попадут под санкции ЕС