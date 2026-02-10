https://1prime.ru/20260210/es-867361226.html
СМИ: Основатель ЛСР попадет в новые санкционные списки ЕС
СМИ: Основатель ЛСР попадет в новые санкционные списки ЕС
мировая экономика
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов попадет в обновленные санкционные списки ЕС, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ, к которому оно получило доступ. "Единственным бизнесменом, которого ЕС внес в черный список исключительно по причине "участия в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации", а не за военное сотрудничество, является петербургский магнат недвижимости Андрей Молчанов", - говорится в публикации издания.
