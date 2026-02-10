Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Основатель ЛСР попадет в новые санкционные списки ЕС - 10.02.2026
СМИ: Основатель ЛСР попадет в новые санкционные списки ЕС
мировая экономика
ес
группа лср
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов попадет в обновленные санкционные списки ЕС, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ, к которому оно получило доступ. "Единственным бизнесменом, которого ЕС внес в черный список исключительно по причине "участия в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации", а не за военное сотрудничество, является петербургский магнат недвижимости Андрей Молчанов", - говорится в публикации издания.
мировая экономика, ес, группа лср
Мировая экономика, ЕС, группа ЛСР
СМИ: Основатель ЛСР попадет в новые санкционные списки ЕС

EUobserver: основатель ЛСР Молчанов попадет в обновленные санкционные списки ЕС

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов попадет в обновленные санкционные списки ЕС, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ, к которому оно получило доступ.
"Единственным бизнесменом, которого ЕС внес в черный список исключительно по причине "участия в экономической сфере, обеспечивающей существенный источник дохода для правительства Российской Федерации", а не за военное сотрудничество, является петербургский магнат недвижимости Андрей Молчанов", - говорится в публикации издания.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа, пишет EUobserver
