Евро слабо дешевеет к доллару во вторник

2026-02-10T14:15+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Евро слабо дешевеет к доллару во вторник днем после укрепления в течение двух торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,1912 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1916 доллара за евро. За предыдущие две торговые сессии евро укрепился на 0,5%. Курс доллара к иене в то же время снижался до 155,13 иены со 155,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,01% - до 96,84 пункта. Во вторник инвесторы обращают внимание на экономическую статистику Европы. Так, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале прошлого года поднялся до 7,9% с 7,7% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2021 года, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований страны (Insee). По словам аналитиков агентства Рейтер, динамика валютного курса остается ключевым вопросом для участников рынка. "Я предполагаю, что Европейский центробанк (ЕЦБ) испытывает дискомфорт из-за чрезмерного внимания к укреплению евро и, вероятно, отреагирует еще сильнее, если укрепление станет еще более выраженным", - приводит агентство мнение аналитика валютного рынка в Commerzbank Майкла Пфистера (Michael Pfister). Он также отмечает, что вопрос о том, какой уровень курса валютной пары евро-доллар может оказаться слишком высоким для ЕЦБ, стал горячей темой в обсуждениях с клиентами. На прошлой неделе прошло заседание ЕЦБ. Регулятор сохранил базовую процентную ставку без изменений - на уровне 2,15%. Там отметили, что экономика остается устойчивой в сложных глобальных условиях. Ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений. ЕЦБ намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим регулятор будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.

