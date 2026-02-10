https://1prime.ru/20260210/evroparlament-867340241.html

Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро

Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро

2026-02-10T00:46+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере 90 миллиардов евро. Решение о займе на финансовых рынках для финансирования Украины под европейский бюджет было принято лидерами стран Евросоюза на саммите в декабре прошлого года. Общеевропейский займ был выбран вместо предложенной ранее Еврокомиссией конфискации российских замороженных суверенных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Идею главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфискации заблокировал бельгийский премьер-министр Барт де Вевер. Во вторник Европарламент в 12.00 (14.00 мск) сначала проголосует по внесению изменений в многолетние финансовые рамки ЕС до 2027 года, чтобы сделать в принципе возможным дополнительный займ. Затем в среду депутаты проведут голосование по самому кредитному механизму и по внесению изменений в фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты. Еврокомиссия хочет начать переводить деньги Киеву из нового кредита уже в апреле этого года.

