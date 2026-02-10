Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро - 10.02.2026, ПРАЙМ
Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро
Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро - 10.02.2026, ПРАЙМ
Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро
Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T00:46+0300
2026-02-10T00:46+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
бельгия
киев
урсула фон дер ляйен
ес
euroclear
ек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867340241.jpg?1770673576
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере 90 миллиардов евро. Решение о займе на финансовых рынках для финансирования Украины под европейский бюджет было принято лидерами стран Евросоюза на саммите в декабре прошлого года. Общеевропейский займ был выбран вместо предложенной ранее Еврокомиссией конфискации российских замороженных суверенных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Идею главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфискации заблокировал бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.  Во вторник Европарламент в 12.00 (14.00 мск) сначала проголосует по внесению изменений в многолетние финансовые рамки ЕС до 2027 года, чтобы сделать в принципе возможным дополнительный займ. Затем в среду депутаты проведут голосование по самому кредитному механизму и по внесению изменений в фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты. Еврокомиссия хочет начать переводить деньги Киеву из нового кредита уже в апреле этого года.
украина
бельгия
киев
финансы, мировая экономика, украина, бельгия, киев, урсула фон дер ляйен, ес, euroclear, ек
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Киев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Euroclear, ЕК
00:46 10.02.2026
 
Европарламент проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро

Европарламент во вторник и среду проголосует по выплате Украине 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 10 фев - ПРАЙМ. Европейский парламент на пленарной сессии во вторник и среду проголосует по целому пакету законодательных мер, которые позволят произвести выплату Украине в 2026 и 2027 годах кредита в размере 90 миллиардов евро.
Решение о займе на финансовых рынках для финансирования Украины под европейский бюджет было принято лидерами стран Евросоюза на саммите в декабре прошлого года. Общеевропейский займ был выбран вместо предложенной ранее Еврокомиссией конфискации российских замороженных суверенных активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии. Идею главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о конфискации заблокировал бельгийский премьер-министр Барт де Вевер. 
Во вторник Европарламент в 12.00 (14.00 мск) сначала проголосует по внесению изменений в многолетние финансовые рамки ЕС до 2027 года, чтобы сделать в принципе возможным дополнительный займ. Затем в среду депутаты проведут голосование по самому кредитному механизму и по внесению изменений в фонд ЕС для Украины, из которого будут осуществляться выплаты.
Еврокомиссия хочет начать переводить деньги Киеву из нового кредита уже в апреле этого года.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАБЕЛЬГИЯКиевУрсула фон дер ЛяйенЕСEuroclearЕК
 
 
