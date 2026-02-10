Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России - 10.02.2026
"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России
"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России
Финляндия может повторить судьбу Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Финские политики разрушили отношения с... | 10.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Финляндия может повторить судьбу Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается", — утверждает он.Ранее Мема отметил, что Хельсинки выбрали очень рискованный курс в отношениях с Россией. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки заняли еще более агрессивную позицию по отношению к России, как в риторике, так и в действиях.Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для её интересов.
23:22 10.02.2026
 
"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России

Политик Мема заявил о вероятности того, что Финляндия может стать второй Украиной

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Финляндия может повторить судьбу Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.

"Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается", — утверждает он.
Ранее Мема отметил, что Хельсинки выбрали очень рискованный курс в отношениях с Россией. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки заняли еще более агрессивную позицию по отношению к России, как в риторике, так и в действиях.

Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для её интересов.
