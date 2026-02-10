"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России
Политик Мема заявил о вероятности того, что Финляндия может стать второй Украиной
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Финляндия может повторить судьбу Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается", — утверждает он.
Ранее Мема отметил, что Хельсинки выбрали очень рискованный курс в отношениях с Россией. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки заняли еще более агрессивную позицию по отношению к России, как в риторике, так и в действиях.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для её интересов.
