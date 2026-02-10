https://1prime.ru/20260210/finny-867365000.html

"Станет второй". В Финляндии выступили с предупреждением из-за России

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Финляндия может повторить судьбу Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X."Финские политики разрушили отношения с Россией. Страдает экономика, уровень безработицы самый высокий в Европе. Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается", — утверждает он.Ранее Мема отметил, что Хельсинки выбрали очень рискованный курс в отношениях с Россией. Он добавил, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки заняли еще более агрессивную позицию по отношению к России, как в риторике, так и в действиях.Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут быть опасны для её интересов.

