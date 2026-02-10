Апартаменты в Four Seasons могут продать с дисконтом, уверены риелторы

https://1prime.ru/20260210/fourseasons-867350954.html

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Апартаменты, изъятые государством в пятизвездочной гостинице Four Seasons (ранее — "Москва") у Кремля могут упасть в цене, если продавец решит продать актив как можно быстрее, пишет "РИА Новости Недвижимость" со ссылкой на экспертов рынка. Ранее в СМИ появилась информация о том, что упомянутые апартаменты могут быть выставлены на свободный рынок. Доход от продажи 88 элитных апартаментов и 180 машино-мест общей площадью 15,9 тысячи квадратных метров оценивают в 25-30 миллиардов рублей. "Текущая рыночная стоимость рассматриваемых активов станет понятной только после нескольких месяцев экспозиции, думаю, цена будет скорректирована", - считает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. Она считает, что при желании продавца продать активы с торгов максимально быстро покупатели могут получить существенный дисконт. Апартаменты в Four Seasons на момент появления на рынке в 2010-х годах были весьма дорогими - их цена в среднем составляла 100 тысяч долларов за квадратный метр. За прошедшие годы стало ясно, что наряду с уникальной локацией здание имеет недостатки, к которым относятся потолки ниже трех метров и засилье туристов, отметила Раджабова. Продать упомянутый объем элитных лотов реально за полтора года, но придется идти на большие дисконты покупателям при условии юридической чистоты сделок, считает генеральный директор и управляющий партнер агентства элитной недвижимости "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрий Халин. "Текущие цены на апартаменты в этом проекте находятся в диапазоне от 1,6 до 2,2 миллионов рублей за квадратный метр. Большой интерес к ним проявляют покупатели из регионов, а также иностранные покупатели", - указал он. Ориентироваться на цены лотов на пике продаж нет смысла, поскольку рынок за это время серьезно изменился, уверен президент ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Евгений Скоморовский. "Объект штучный, локация уникальная, поэтому многое будет зависеть не от номинальных цен за квадратный метр, а от юридической прозрачности и качества самой процедуры продажи", - пояснил он. Продать объекты по пиковым ценам реально за два-три года, при этом без точечных дисконтов для сравнительно неудачных лотов все равно не обойтись, подытожил специалист.

