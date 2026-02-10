https://1prime.ru/20260210/gosduma-867341034.html
В Госдуме рассказали о сроках оплаты услуг ЖКХ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10 на 15 число месяца, начиная с марта, кроме того, срок получения квитанций за ЖКХ сдвинется с первого на пятое число месяца, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"Платежка за ЖКХ будет приходить позже. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца. Новый закон также переносит срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги - с первого на пятое число месяца. Изменения, несмотря на то, что проблема общей задолженности за ЖКХ не является особо острой, поскольку большинство людей относятся к оплате ЖКХ очень ответственно и платят вовремя, имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия каждого гражданина", - сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что новые сроки оплаты ЖКУ станут более логичными и удобными.
"У многих граждан зарплата начисляется после 10 числа. Перенос срока оплаты с 10 на 15 число месяца позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавит от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней", - подчеркнул он.
Кошелев добавил, что возможность оплатить ЖКУ после получения зарплаты значительно упростит финансовое планирование для семьи. По его словам, граждане смогут более свободно распоряжаться своими средствами, не испытывая беспокойства из-за приближающегося "дедлайна" до поступления средств на счет.
"Новый срок снижает вероятность начисления штрафов и пеней, защищая граждан от лишних финансовых трат и предотвращая накопление даже незначительных долгов, которые могли бы возникнуть из-за временного отсутствия средств", - заключил он.
