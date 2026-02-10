Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили дать дополнительные соцгарантии работникам с детьми - 10.02.2026
В Госдуме предложили дать дополнительные соцгарантии работникам с детьми
2026-02-10T04:23+0300
общество
здоровье
экономика
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил закрепить в законодательстве дополнительные социальные гарантии работникам, чьи дети проходят медицинскую реабилитацию. Соответствующий законопроект депутат направит на отзыв в правительство РФ во вторник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается предоставить дополнительные социальные гарантии таким работникам (с детьми на медицинской реабилитации - ред.)... в частности: обязанность работодателя по просьбе такого работника устанавливать неполное рабочее время;.. право на предоставление одному из родителей четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за ребенком, находящимся на медицинской реабилитации; право на предоставление таким родителям дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней", - говорится в пояснительной записке к документу. Законопроектом также предлагается предоставить дополнительные гарантии для работников с детьми, находящимися на медреабилитации, при направлении в командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные праздничные дни. В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что родители с детьми, находящимися на медицинской реабилитации — это одна из категорий людей, которая нуждается в дополнительной поддержке. Он также добавил, что родителям нужно регулярно возить на лечение, процедуры, реабилитационные занятия. "Родителей, у которых такие дети, зачастую просто не берут на работу или увольняют, когда они доставляют проблемы работодателю. При этом никаких правовых гарантий у них нет. В результате такие родители, особенно матери-одиночки, порой остаются фактически без средств к существованию, живут с ребёнком лишь на детское пособие", - констатировал Афонин.
общество , здоровье
Общество , Здоровье, Экономика
04:23 10.02.2026
 
В Госдуме предложили дать дополнительные соцгарантии работникам с детьми

Депутат Афонин предложил закрепить в законодательстве дополнительные соцгарантии для детей

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил закрепить в законодательстве дополнительные социальные гарантии работникам, чьи дети проходят медицинскую реабилитацию.
Соответствующий законопроект депутат направит на отзыв в правительство РФ во вторник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить дополнительные социальные гарантии таким работникам (с детьми на медицинской реабилитации - ред.)... в частности: обязанность работодателя по просьбе такого работника устанавливать неполное рабочее время;.. право на предоставление одному из родителей четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за ребенком, находящимся на медицинской реабилитации; право на предоставление таким родителям дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней", - говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроектом также предлагается предоставить дополнительные гарантии для работников с детьми, находящимися на медреабилитации, при направлении в командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные праздничные дни.
В беседе с РИА Новости Афонин отметил, что родители с детьми, находящимися на медицинской реабилитации — это одна из категорий людей, которая нуждается в дополнительной поддержке. Он также добавил, что родителям нужно регулярно возить на лечение, процедуры, реабилитационные занятия.
"Родителей, у которых такие дети, зачастую просто не берут на работу или увольняют, когда они доставляют проблемы работодателю. При этом никаких правовых гарантий у них нет. В результате такие родители, особенно матери-одиночки, порой остаются фактически без средств к существованию, живут с ребёнком лишь на детское пособие", - констатировал Афонин.
 
