Фондовые индексы Европы преимущественно растут - 10.02.2026
Фондовые индексы Европы преимущественно растут
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут в продолжающийся сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T12:50+0300
2026-02-10T12:50+0300
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут в продолжающийся сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 10 358,3 пункта, французский CAC 40 - поднимался на 0,38%, до 8 355,17 пункта; немецкий индекс DAX - увеличивался на 0,3%, до 25 080,87 пункта. Акции люксовой группы Kering растут в цене более чем на 10%. Ранее компания заявила о снижении выручки бренда Gucci за 2025 год на 21,6% в годовом выражении, до 5,992 миллиарда евро, и на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось лучше, чем ожидали аналитики, оценки которых приводит агентство Блумберг. Британская нефтегазовая BP Plc также представила свои финансовые показатели по итогам прошедшего года: чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала всемеро и составила 55 миллионов долларов. Бумаги компании дешевеют примерно на 5,55%. Акции немецкого туроператора TUI Group во Франкфурте снижаются в цене более чем на 6,6%, после того как был опубликован отчет за первый квартал 2026 фингода. В нем компания подтвердила прогноз на текущий фингод: она по-прежнему ожидает роста выручки на 2-4% в годовом выражении. Стоимость бумаг британского Barclays поднимается на 2%; его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла на 16,2% и составила 6,175 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,4 миллиарда долларов), сообщил банковский гигант ранее во вторник. Также инвесторы обращают внимание на экономическую статистику по странам. Уровень безработицы во Франции в четвертом квартале прошлого года поднялся до 7,9% с 7,7% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2021 года, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).
12:50 10.02.2026
 
Фондовые индексы Европы преимущественно растут

Фондовые индексы Европы преимущественно растут в сезон отчетностей

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут в продолжающийся сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 10 358,3 пункта, французский CAC 40 - поднимался на 0,38%, до 8 355,17 пункта; немецкий индекс DAX - увеличивался на 0,3%, до 25 080,87 пункта.
Акции люксовой группы Kering растут в цене более чем на 10%. Ранее компания заявила о снижении выручки бренда Gucci за 2025 год на 21,6% в годовом выражении, до 5,992 миллиарда евро, и на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось лучше, чем ожидали аналитики, оценки которых приводит агентство Блумберг.
Британская нефтегазовая BP Plc также представила свои финансовые показатели по итогам прошедшего года: чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, упала всемеро и составила 55 миллионов долларов. Бумаги компании дешевеют примерно на 5,55%.
Акции немецкого туроператора TUI Group во Франкфурте снижаются в цене более чем на 6,6%, после того как был опубликован отчет за первый квартал 2026 фингода. В нем компания подтвердила прогноз на текущий фингод: она по-прежнему ожидает роста выручки на 2-4% в годовом выражении.
Стоимость бумаг британского Barclays поднимается на 2%; его чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла на 16,2% и составила 6,175 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,4 миллиарда долларов), сообщил банковский гигант ранее во вторник.
Также инвесторы обращают внимание на экономическую статистику по странам. Уровень безработицы во Франции в четвертом квартале прошлого года поднялся до 7,9% с 7,7% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2021 года, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).
 
