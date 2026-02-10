Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/indiya-867355036.html
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии - 10.02.2026, ПРАЙМ
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии
Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T17:20+0300
2026-02-10T17:20+0300
россия
индия
рф
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат напомнил, что в конце прошлого года состоялся государственный визит в Индию президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава российского государства тогда сообщал, что две страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, одной из целей которой является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Лидерами был подтвержден обоюдный настрой на трансформацию связей в новое качество в соответствии с духом времени и потребностями наших взаимодополняемых экономик. Главное внимание было уделено поддержке торгово-инвестиционной кооперации. По данным минторгпрома Индии, в январе-октябре 2025 года ее объем составил 53,8 миллиарда долларов", - сказал Алипов. Он также отметил, что Россия сохраняет позиции четвертого крупнейшего торгового партнера Индии, включая лидерство по поставкам нефти (периодами до 30%), нефтепродуктов (28%), подсолнечного масла (51%), удобрений (21%).
https://1prime.ru/20260206/indiya-867240500.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, рф, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Нарендра Моди
17:20 10.02.2026
 
Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии

Посол Алипов: товарооборот РФ и Индии в январе-октябре составил 53,8 млрд долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
Дипломат напомнил, что в конце прошлого года состоялся государственный визит в Индию президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава российского государства тогда сообщал, что две страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, одной из целей которой является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов.
Сотрудник автозаправочной станции Бхарат заправляет бензин в автомобиль в Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Индия потратила 2,7 миллиарда долларов на закупки нефти в России в декабре
6 февраля, 12:04
"Лидерами был подтвержден обоюдный настрой на трансформацию связей в новое качество в соответствии с духом времени и потребностями наших взаимодополняемых экономик. Главное внимание было уделено поддержке торгово-инвестиционной кооперации. По данным минторгпрома Индии, в январе-октябре 2025 года ее объем составил 53,8 миллиарда долларов", - сказал Алипов.
Он также отметил, что Россия сохраняет позиции четвертого крупнейшего торгового партнера Индии, включая лидерство по поставкам нефти (периодами до 30%), нефтепродуктов (28%), подсолнечного масла (51%), удобрений (21%).
 
РОССИЯИНДИЯРФВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала