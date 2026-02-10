https://1prime.ru/20260210/indiya-867355036.html

Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии

Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии - 10.02.2026, ПРАЙМ

Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии

Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T17:20+0300

2026-02-10T17:20+0300

2026-02-10T17:20+0300

россия

индия

рф

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат напомнил, что в конце прошлого года состоялся государственный визит в Индию президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава российского государства тогда сообщал, что две страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, одной из целей которой является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Лидерами был подтвержден обоюдный настрой на трансформацию связей в новое качество в соответствии с духом времени и потребностями наших взаимодополняемых экономик. Главное внимание было уделено поддержке торгово-инвестиционной кооперации. По данным минторгпрома Индии, в январе-октябре 2025 года ее объем составил 53,8 миллиарда долларов", - сказал Алипов. Он также отметил, что Россия сохраняет позиции четвертого крупнейшего торгового партнера Индии, включая лидерство по поставкам нефти (периодами до 30%), нефтепродуктов (28%), подсолнечного масла (51%), удобрений (21%).

https://1prime.ru/20260206/indiya-867240500.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, рф, владимир путин, нарендра моди