Посол Алипов рассказал о росте товарооборота России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии в январе-октябре 2025 года составил 53,8 миллиарда долларов, РФ сохраняет лидерство по поставкам нефти и удобрений, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат напомнил, что в конце прошлого года состоялся государственный визит в Индию президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава российского государства тогда сообщал, что две страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, одной из целей которой является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Лидерами был подтвержден обоюдный настрой на трансформацию связей в новое качество в соответствии с духом времени и потребностями наших взаимодополняемых экономик. Главное внимание было уделено поддержке торгово-инвестиционной кооперации. По данным минторгпрома Индии, в январе-октябре 2025 года ее объем составил 53,8 миллиарда долларов", - сказал Алипов. Он также отметил, что Россия сохраняет позиции четвертого крупнейшего торгового партнера Индии, включая лидерство по поставкам нефти (периодами до 30%), нефтепродуктов (28%), подсолнечного масла (51%), удобрений (21%).
