Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ - 10.02.2026
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ
2026-02-10T06:51+0300
2026-02-10T06:58+0300
ТОКИО, 10 фев – ПРАЙМ. Япония вскоре объявил о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK. Япония будет покупать только нелетальное снаряжение – радары, бронежилеты и другое. Япония уже сообщила представителям альянса и Украине о своих намерениях. Программа в рамках НАТО по приобретению американского вооружения для поставок на Украину была согласована в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К программе присоединились около 20 стран НАТО, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами альянса.
06:51 10.02.2026 (обновлено: 06:58 10.02.2026)
 
Япония присоединилась к программе поставок оружия Украине, пишут СМИ

NHK: Япония присоединилась к программе НАТО по поставкам оружия на Украину

ТОКИО, 10 фев – ПРАЙМ. Япония вскоре объявил о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину, сообщил телеканал NHK.
Япония будет покупать только нелетальное снаряжение – радары, бронежилеты и другое. Япония уже сообщила представителям альянса и Украине о своих намерениях.
Программа в рамках НАТО по приобретению американского вооружения для поставок на Украину была согласована в июле прошлого года на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа. К программе присоединились около 20 стран НАТО, а также Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами альянса.
 
Заголовок открываемого материала