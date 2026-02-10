Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала, что должна включать в себя автомобильная аптечка - 10.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, что должна включать в себя автомобильная аптечка
Юрист рассказала, что должна включать в себя автомобильная аптечка - 10.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, что должна включать в себя автомобильная аптечка
Автомобильная аптечка должна включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, бинты и жгуты для остановки кровотечения, рассказала РИА Новости... | 10.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
общество
здоровье
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Автомобильная аптечка должна включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, бинты и жгуты для остановки кровотечения, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. Ранее Нечаева рассказала РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Также отменен штраф за ее отсутствие, а до сентября 2023 он составлял 500 рублей. Несмотря на то, что штраф отменен, хранить аптечку в автомобиле все же рекомендуется на экстренный случай. "Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы", - сообщила юрист. Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка, отметила она. Нечаева также добавила, что стоит положить в аптечку антисептический раствор, раствор для промывания глаз, пакеты для заморозки, обезболивающие, антигистаминные препараты, которые не противопоказаны при вождении, сорбенты.
бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
05:54 10.02.2026
 
Юрист рассказала, что должна включать в себя автомобильная аптечка

Юрист Нечаева: автомобильная аптечка должна включать устройство для искусственного дыхания

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Автомобильная аптечка должна включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, бинты и жгуты для остановки кровотечения, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
Ранее Нечаева рассказала РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Также отменен штраф за ее отсутствие, а до сентября 2023 он составлял 500 рублей. Несмотря на то, что штраф отменен, хранить аптечку в автомобиле все же рекомендуется на экстренный случай.
"Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы", - сообщила юрист.
Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка, отметила она.
Нечаева также добавила, что стоит положить в аптечку антисептический раствор, раствор для промывания глаз, пакеты для заморозки, обезболивающие, антигистаминные препараты, которые не противопоказаны при вождении, сорбенты.
 
