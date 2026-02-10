https://1prime.ru/20260210/kakao-boby-867355533.html

Биржевые цены на какао-бобы упали ниже $3 900 за тонну

2026-02-10T17:35+0300

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире во вторник снижаются на 5%, впервые более чем за два года опустившись ниже круглой отметки в 3 900 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.18 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 5,3% относительно предыдущего закрытия - до 3 884 долларов за тонну. Показатель впервые с 8 ноября 2023 года находится ниже 3 900 долларов. С начала года цены на какао упали уже в 1,5 раза. Стоимость какао в декабре 2024 года достигла исторического рекорда, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

