Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева - 10.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260210/kiev-867352797.html
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева - 10.02.2026, ПРАЙМ
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева
Генеральный штаб ВСУ принял решение о расформировании Интернационального легиона, переведя его членов в другие части, сообщает Le Monde. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T16:11+0300
2026-02-10T16:11+0300
украина
сергей лавров
всу
le monde
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Генеральный штаб ВСУ принял решение о расформировании Интернационального легиона, переведя его членов в другие части, сообщает Le Monde. "Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки", — говорится в материале.Согласно данным издания, это решение вызвало недовольство среди наемников. Указывается, что бойцы были осведомлены об этом еще в ноябре прошлого года, а к концу декабря Генштаб ВСУ "очень деликатно" объявил о роспуске легиона. "Это был шок. Нам сказали: “Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день”. &lt;…&gt; Все деморализованы, многие товарищи ушли", — пожаловался участник легиона с позывным "Викинг".В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что иностранным наемникам, находящимся на Украине, не выплачивают зарплату уже шесть месяцев. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что киевские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские силы продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предполагал, что некоторые страны отправляют на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Прибывшие на войну за деньги в многочисленных интервью признают, что украинские военные плохо координируют их действия, и шансы выжить в сражениях невелики.
https://1prime.ru/20260210/zelenskiy-867345540.html
https://1prime.ru/20260210/ukraina-867341603.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сергей лавров, всу, le monde, минобороны рф
УКРАИНА, Сергей Лавров, ВСУ, Le Monde, Минобороны РФ
16:11 10.02.2026
 
"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева

Le Monde: Киев расформировал Интернациональный легион

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Генеральный штаб ВСУ принял решение о расформировании Интернационального легиона, переведя его членов в другие части, сообщает Le Monde.
"Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки", — говорится в материале.
Согласно данным издания, это решение вызвало недовольство среди наемников. Указывается, что бойцы были осведомлены об этом еще в ноябре прошлого года, а к концу декабря Генштаб ВСУ "очень деликатно" объявил о роспуске легиона.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Панически и гневно". На Западе ответили на выходку Зеленского
07:38
"Это был шок. Нам сказали: “Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день”. <…> Все деморализованы, многие товарищи ушли", — пожаловался участник легиона с позывным "Викинг".
В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что иностранным наемникам, находящимся на Украине, не выплачивают зарплату уже шесть месяцев.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что киевские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские силы продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предполагал, что некоторые страны отправляют на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Прибывшие на войну за деньги в многочисленных интервью признают, что украинские военные плохо координируют их действия, и шансы выжить в сражениях невелики.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Придется предложить России". В США объявили о новой концепции по Украине
03:21
 
УКРАИНАСергей ЛавровВСУLe MondeМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала