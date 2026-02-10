https://1prime.ru/20260210/kiev-867352797.html

"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева

"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева - 10.02.2026, ПРАЙМ

"Это был шок". СМИ рассказали о неожиданном решении Киева

Генеральный штаб ВСУ принял решение о расформировании Интернационального легиона, переведя его членов в другие части, сообщает Le Monde. | 10.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Генеральный штаб ВСУ принял решение о расформировании Интернационального легиона, переведя его членов в другие части, сообщает Le Monde. "Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки", — говорится в материале.Согласно данным издания, это решение вызвало недовольство среди наемников. Указывается, что бойцы были осведомлены об этом еще в ноябре прошлого года, а к концу декабря Генштаб ВСУ "очень деликатно" объявил о роспуске легиона. "Это был шок. Нам сказали: “Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день”. <…> Все деморализованы, многие товарищи ушли", — пожаловался участник легиона с позывным "Викинг".В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что иностранным наемникам, находящимся на Украине, не выплачивают зарплату уже шесть месяцев. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что киевские власти используют иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские силы продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предполагал, что некоторые страны отправляют на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Прибывшие на войну за деньги в многочисленных интервью признают, что украинские военные плохо координируют их действия, и шансы выжить в сражениях невелики.

