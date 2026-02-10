https://1prime.ru/20260210/lavrov-867339602.html

Лавров прокомментировал идею разместить войска на Украине

Лавров прокомментировал идею разместить войска на Украине - 10.02.2026, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал идею разместить войска на Украине

Ответ США на продвигаемую европейцами идею размещения войск на Украине в случае прекращения огня и "автоматической гарантии" оказания им военной помощи со... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T00:00+0300

2026-02-10T00:00+0300

2026-02-10T00:00+0300

общество

экономика

россия

украина

сша

европа

сергей лавров

кир стармер

эммануэль макрон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867339602.jpg?1770670853

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Ответ США на продвигаемую европейцами идею размещения войск на Украине в случае прекращения огня и "автоматической гарантии" оказания им военной помощи со стороны Вашингтона не будет позитивным, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее газета Financial Times сообщила, что США и государства Европы якобы согласовали многоуровневый план ответа на любые возможные "нарушения" Россией соглашений по Украине. Как утверждает издание, предполагается возможность задействования даже американских военных. "Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эммануэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там (на Украине в случае прекращения огня – ред.) будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов, и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", - сказал он в интервью телеканалу НТВ по случаю Дня дипломата. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, сша, европа, сергей лавров, кир стармер, эммануэль макрон, мид рф, мид, нато