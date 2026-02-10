Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров - 10.02.2026, ПРАЙМ
Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров
Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров - 10.02.2026, ПРАЙМ
Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров
Противники России знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T12:55+0300
2026-02-10T12:55+0300
россия
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Противники России знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу НТВ министр отметил, что "какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы". "Будем полагаться именно на это. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", - сказал Лавров.
россия, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
12:55 10.02.2026
 
Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров

Лавров: противники получат неприемлемый для них ответ на агрессию против РФ

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Противники России знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу НТВ министр отметил, что "какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы".
"Будем полагаться именно на это. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров
5 февраля, 17:58
 
РОССИЯ Сергей Лавров МИД РФ
 
 
