Противники России знают, что получат ответ на агрессию, заявил Лавров

2026-02-10T12:55+0300

МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Противники России знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия против нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью телеканалу НТВ министр отметил, что "какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы". "Будем полагаться именно на это. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", - сказал Лавров.

