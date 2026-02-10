https://1prime.ru/20260210/maslenitsa-867350765.html

Аналитик рассказал, сколько будет стоить праздничный стол на Масленицу

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Продукты для блинов и топпинги к ним в среднем обойдутся россиянам в 487,3 рубля, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В декабре 2025 года средняя стоимость продуктов для блинного набора и топпингов к нему составила 487,3 рубля в среднем по России. За год - с декабря 2024 по декабрь 2025 - набор подорожал на 1,5%, увеличившись с 480 рублей", - сообщил эксперт со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Тренин уточнил, что в расчет вошли набор продуктов для приготовления 12 блинов и топпинги, включая сметану, мед, красную рыбу и красную икру - по 30 граммов каждого. По его словам, ингредиенты, необходимые для выпечки блинов, подешевели - на 0,9%, до 135,4 рубля. В основном в цене потеряли яйца - почти 20%, сахар - 6,3% и сливочное масло - 2%. Эксперт объяснил, что яйца подешевели за счет существенного роста производства со 43,3 миллиарда годом ранее до 45,2 миллиарда штук при стабильном спросе. Аналогичная ситуация с сахаром: увеличение выпуска на фоне хороших урожаев сахарной свеклы при небольшом снижении потребления. А сливочное масло начало дешеветь с конца первого квартала 2025 года из-за накопленных складских запасов и заметного сокращения спроса после сильного ценового всплеска во второй половине 2024 года. В то же время подсолнечное масло и пшеничная мука подорожали чуть ниже уровня общей инфляции, а молоко прибавило в цене 8,7% из-за роста себестоимости производства. "Главным драйвером роста стоимости всего блинного набора стали топпинги — их средняя цена прибавила 2,5%. При этом решающее сдерживающее влияние оказала красная икра: после более чем 50% удорожания годом ранее ее стоимость выросла лишь символически - на 0,8%", - добавил Тренин. Он отметил подорожание меда на 10,5%, красной рыбы - на 9,6% и сметаны - на 6,4%. При этом именно сметана остается самым востребованным вариантом у россиян благодаря своей доступности: она почти в два раза дешевле меда, в четыре раза дешевле красной рыбы и примерно в 25 раз доступнее красной икры.

