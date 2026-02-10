https://1prime.ru/20260210/mcdonalds-867345883.html
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
https://cdnn.1prime.ru/img/83631/25/836312511_0:131:1985:1248_1920x0_80_0_0_ca266584cb0c164db2817a12eaffce54.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Товарный знак McDonald's может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира. McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
