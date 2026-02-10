https://1prime.ru/20260210/mchs-867358053.html

В Москве на пожаре в жилом доме спасли 12 человек

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Двенадцать человек спасены газодымозащитной службой на пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что жилой дом тушат на улице Пресненский Вал в центре Москвы, идет спасение жильцов. "Звеном газодымозащитной службы спасено 12 человек", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что с четвёртого этажа спасена ещё одна женщина. Кроме того, для спасения с верхних этажей используются пожарные автолестницы.

