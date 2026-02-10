https://1prime.ru/20260210/migranty-867348698.html
Трудовых мигрантов в России обяжут содержать свои семьи
Трудовых мигрантов в России обяжут содержать свои семьи - 10.02.2026, ПРАЙМ
Трудовых мигрантов в России обяжут содержать свои семьи
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T13:15+0300
2026-02-10T13:15+0300
2026-02-10T13:15+0300
общество
ассоциация юристов россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым работающие в России иностранцы обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну, на уровне не ниже прожиточного минимума, несоблюдение новых норм может привести к аннулированию разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). . Как следует из документов, с которыми ознакомились РИА Новости, за работающим в России иностранным гражданином закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Несоблюдение требований может привести к аннулированию разрешения на РВП или ВНЖ. "Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предложенные изменения станут эффективным инструментом борьбы с теневой занятостью и фиктивным оформлением документов.
https://1prime.ru/20260114/migranty-866476506.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7458352187222925ca22b9ef225072c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , ассоциация юристов россии, россия
Общество , Ассоциация юристов России, РОССИЯ
Трудовых мигрантов в России обяжут содержать свои семьи
Трудовых мигрантов в России обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым работающие в России иностранцы обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну, на уровне не ниже прожиточного минимума, несоблюдение новых норм может привести к аннулированию разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). .
Как следует из документов, с которыми ознакомились РИА Новости, за работающим в России иностранным гражданином закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Несоблюдение требований может привести к аннулированию разрешения на РВП или ВНЖ.
Комитет ГД не поддержал законопроект о запрете переводов мигрантам
"Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект.
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев, предложенные изменения станут эффективным инструментом борьбы с теневой занятостью и фиктивным оформлением документов.