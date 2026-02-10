https://1prime.ru/20260210/migranty-867348698.html

Трудовых мигрантов в России обяжут содержать свои семьи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложенные изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", по которым работающие в России иностранцы обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну, на уровне не ниже прожиточного минимума, несоблюдение новых норм может привести к аннулированию разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). . Как следует из документов, с которыми ознакомились РИА Новости, за работающим в России иностранным гражданином закрепят обязанность содержать членов своей семьи, которые переехали в страну вместе с ним, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Несоблюдение требований может привести к аннулированию разрешения на РВП или ВНЖ. "Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект. Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, предложенные изменения станут эффективным инструментом борьбы с теневой занятостью и фиктивным оформлением документов.

