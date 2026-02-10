ГД одобрила проект о повышении штрафов для мигрантов

https://1prime.ru/20260210/migranty-867354573.html
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой и лидерами парламентских фракций. Законопроектом предлагается установить повышенную административную ответственность за отказ или уклонение иностранного гражданина от исполнения обязанности пройти медицинское освидетельствование. Согласно законопроекту совершение данного правонарушения будет влечь наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. В случае неуплаты штрафа в установленный срок будет назначаться штраф в двукратном размере. Также законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафа в размере до миллиона рублей за нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств. Как отметил ранее Володин, любые нарушения в сфере миграции должны пресекаться, а ответственность как административная, так и уголовная — быть строже, обеспечивать порядок и безопасность на территории России.
