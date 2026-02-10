https://1prime.ru/20260210/minstroy-867351428.html

Минстрой прокомментировал ситуацию с девелоперской компанией "Самолет"

Минстрой прокомментировал ситуацию с девелоперской компанией "Самолет" - 10.02.2026, ПРАЙМ

Минстрой прокомментировал ситуацию с девелоперской компанией "Самолет"

Ситуация с девелоперской компанией "Самолет" не является показательной для строительной отрасли России, заявили в пресс-службе Минстроя РФ в ответ на запрос РИА | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T15:21+0300

2026-02-10T15:21+0300

2026-02-10T15:21+0300

бизнес

недвижимость

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925922_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_d8b5d62eae7d09279460c6d608c81969.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Ситуация с девелоперской компанией "Самолет" не является показательной для строительной отрасли России, заявили в пресс-службе Минстроя РФ в ответ на запрос РИА Недвижимость. Группа "Самолет" ранее обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной "стабилизационный инструмент" в размере 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Сообщалось, что акционеры готовы предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене. "Ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли. Так, обращение ГК "Самолет" связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности", - сообщили в Минстрое, подчеркнув, что стройотрасль демонстрирует достаточную устойчивость, обусловленную в том числе ее инерционностью и ранее запущенными проектами. В министерстве отметили, что профильные федеральные ведомства находятся в регулярном взаимодействии с системообразующими компаниями в каждой отрасли экономики, а вопросы господдержки требуют комплексной проработки при участии Банка России. При этом, подчеркнули в Минстрое, средства дольщиков защищены благодаря механизму проектного финансирования с использованием счетов эскроу, который гарантирует сохранность средств граждан.

https://1prime.ru/20260129/fas-866995023.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, россия, рф, банк россия