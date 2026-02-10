Госдума одобрила второй пакет мер против мошенников

https://1prime.ru/20260210/moshenniki-867355179.html

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников. Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий. Кроме того, предусматривается урегулирование процедуры изменений условий авторизации на сервисе "Госуслуги", предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи в целях обеспечения оперативного реагирования. В сопроводительных документах отмечается, что реализация этих мер будет способствовать повышению эффективности предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, прежде всего связанных с хищением денежных средств у граждан, в том числе относящихся к наиболее социально уязвимым группам населения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что удалось переломить негативную тенденцию: правоохранительные органы впервые за последние годы фиксируют сокращение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. По его словам, в 2025 году их стало на 11,8 % меньше, чем в предыдущем. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6 %, дистанционных мошенничеств – на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2 %. Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил журналистам, что преступления, в ходе которых мошенники лишают людей денег и имущества, используя современные технологии, давно перешли из категории финансовых в социальные. "Преступники действуют нагло и бессовестно, обирают стариков, выманивают "семейные" деньги через детей. Задача государства – не просто искать их и наказывать, но и постоянно совершенствовать и создавать новые механизмы защиты граждан. На это и направлены принятые сегодня законопроекты", - добавил он. По словам депутата, в числе ключевых новелл - введение "детских" cим-карт. Он отметил, что решение даст возможность вовремя пресекать попытки преступников вовлечь ребенка в мошенническую схему. "При передаче сим-карты ребенку его родители должны будут сообщить об этом сотовому оператору, после чего тот будет обязан применять в отношении телефонных соединений такого абонента меры, направленные на предотвращение и пресечение преступлений с использованием средств связи", - рассказал парламентарий. Он добавил, что также предлагается внести изменения в ФЗ "О национальной платежной системе": установить для граждан лимиты по количеству платежных карт - до пяти платежных карт в одной кредитной организации и до 20 платежных карт в целом во всех кредитных организациях. "В целях безопасности будет создана единая база IMEI-номеров - уникальных 15-значных "паспортных номеров" мобильных устройств - телефонов, планшетов, модемов - которые позволяют идентифицировать гаджет. Операторы смогут отслеживать устройства и привязывать cим-карты к конкретным телефонам, не позволяя использовать их на других устройствах. Для международных звонков будет введена специальная маркировка. В случае утери доступа к аккаунту на "Госуслугах", восстановить его можно будет только доверенными способами, в том числе через МФЦ и мессенджер Max, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии", - подчеркнул Игошин. Также, по его словам, банки будут обязаны защищать свои сайты, мобильные приложения, программное обеспечение от воздействия вредоносных кодов.

