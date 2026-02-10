МТС готов выйти на рынок 5G

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Российский оператор связи МТС готов к выходу на рынок 5G, инвестиции на развитие инфраструктуры связи с 2022 года превысили 30 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в компании. Компания также запустила рекламу, в которой анонсирует запуск 5G. "Дочерняя структура МТС, разработчик базовых станций связи "Иртея" уже неоднократно демонстрировал работу отечественной 5G базовой станции связи собственной разработки. В связи с этим МТС готова к запуску полного стека продуктов и услуг для своих клиентов сразу после положительного решения правительства о выделении частот", - сообщили там. "Только с 2022 года компания вложила более 30 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры связи, в том числе в рамках подготовки к запуску 5G в России", - добавили в компании. Кроме того, МТС в 2026-2027 годах запланированы инвестиции в развитие радио подсистем и транспортной сети по всей стране в размере 18 миллиардов рублей. В компании отметили, что срок запуска будет определен в зависимости от распределения частот и выдачи соответствующих лицензий.
