https://1prime.ru/20260210/neyroseti-867347234.html

Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника

Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника - 10.02.2026, ПРАЙМ

Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника

Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T12:05+0300

2026-02-10T12:05+0300

2026-02-10T12:05+0300

россия

рф

дмитрий григоренко

https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:872_1920x0_80_0_0_de4432d63fdd1b02770e10061a03fa1d.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопрос внедрения ИИ в систему госуправления. У нас много успешных практик. Искусственный интеллект сильно разгружает чиновника, убирая процессные какие-то вещи, оптимизируя их", - сообщил он на полях Международного конгресса госуправления. Так, например, раньше обращение гражданина нужно было получить, зарегистрировать и ещё провести ряд действий. Тогда как сейчас ИИ за минуту отправляет его к исполнителям. "Но, самое главное, важно понимать, что цифровизация – это инструмент. И каким образом будет чиновник или служащий пользоваться этим инструментом, такое будет отношение к цифровизации", - отметил вице-премьер.

https://1prime.ru/20260205/sanches-867223808.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий григоренко