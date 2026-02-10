https://1prime.ru/20260210/neyroseti-867347234.html
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника - 10.02.2026, ПРАЙМ
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника
Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер... | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T12:05+0300
2026-02-10T12:05+0300
2026-02-10T12:05+0300
россия
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:872_1920x0_80_0_0_de4432d63fdd1b02770e10061a03fa1d.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопрос внедрения ИИ в систему госуправления. У нас много успешных практик. Искусственный интеллект сильно разгружает чиновника, убирая процессные какие-то вещи, оптимизируя их", - сообщил он на полях Международного конгресса госуправления. Так, например, раньше обращение гражданина нужно было получить, зарегистрировать и ещё провести ряд действий. Тогда как сейчас ИИ за минуту отправляет его к исполнителям. "Но, самое главное, важно понимать, что цифровизация – это инструмент. И каким образом будет чиновник или служащий пользоваться этим инструментом, такое будет отношение к цифровизации", - отметил вице-премьер.
https://1prime.ru/20260205/sanches-867223808.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/54/830825401_0:0:1549:1162_1920x0_80_0_0_cd854c2c2a0986eac2cec791a469e1b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий григоренко
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника
Вице-премьер Григоренко: ИИ сильно разгружает работу чиновника
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопрос внедрения ИИ в систему госуправления. У нас много успешных практик. Искусственный интеллект сильно разгружает чиновника, убирая процессные какие-то вещи, оптимизируя их", - сообщил он на полях Международного конгресса госуправления.
Премьер Испании считает, что ИИ и роботы не спасут экономику без мигрантов
Так, например, раньше обращение гражданина нужно было получить, зарегистрировать и ещё провести ряд действий. Тогда как сейчас ИИ за минуту отправляет его к исполнителям.
"Но, самое главное, важно понимать, что цифровизация – это инструмент. И каким образом будет чиновник или служащий пользоваться этим инструментом, такое будет отношение к цифровизации", - отметил вице-премьер.