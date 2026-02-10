Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника - 10.02.2026
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника
2026-02-10T12:05+0300
2026-02-10T12:05+0300
россия
рф
дмитрий григоренко
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопрос внедрения ИИ в систему госуправления. У нас много успешных практик. Искусственный интеллект сильно разгружает чиновника, убирая процессные какие-то вещи, оптимизируя их", - сообщил он на полях Международного конгресса госуправления. Так, например, раньше обращение гражданина нужно было получить, зарегистрировать и ещё провести ряд действий. Тогда как сейчас ИИ за минуту отправляет его к исполнителям. "Но, самое главное, важно понимать, что цифровизация – это инструмент. И каким образом будет чиновник или служащий пользоваться этим инструментом, такое будет отношение к цифровизации", - отметил вице-премьер.
рф
россия, рф, дмитрий григоренко
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко
12:05 10.02.2026
 
Григоренко рассказал, как ИИ помогает работе чиновника

Вице-премьер Григоренко: ИИ сильно разгружает работу чиновника

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) сильно разгружает работу чиновника, и правительство РФ обсуждает внедрение нейросетей в систему госуправления, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Мы сейчас на полном серьезе обсуждаем вопрос внедрения ИИ в систему госуправления. У нас много успешных практик. Искусственный интеллект сильно разгружает чиновника, убирая процессные какие-то вещи, оптимизируя их", - сообщил он на полях Международного конгресса госуправления.
Так, например, раньше обращение гражданина нужно было получить, зарегистрировать и ещё провести ряд действий. Тогда как сейчас ИИ за минуту отправляет его к исполнителям.
"Но, самое главное, важно понимать, что цифровизация – это инструмент. И каким образом будет чиновник или служащий пользоваться этим инструментом, такое будет отношение к цифровизации", - отметил вице-премьер.
 
РОССИЯ РФ Дмитрий Григоренко
 
 
