Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении - 10.02.2026, ПРАЙМ
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении - 10.02.2026, ПРАЙМ
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении
Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T22:12+0300
2026-02-10T22:12+0300
россия
мировая экономика
армения
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777025_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_c172b652d7a284f0d0abf5e4da9ea2f5.jpg
ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. "Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. В то же время, по его словам, армянская сторона говорит российским партнерам, что не будет ссориться с ней, создавать проблем. "Так как мы ценим отношения, которое мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным . Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", - заявил Пашинян.
армения
россия, мировая экономика, армения, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Владимир Путин, Михаил Мишустин
22:12 10.02.2026
 
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении

Пашинян: нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
В то же время, по его словам, армянская сторона говорит российским партнерам, что не будет ссориться с ней, создавать проблем.
"Так как мы ценим отношения, которое мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным . Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", - заявил Пашинян.
Заголовок открываемого материала