https://1prime.ru/20260210/pashinyan-867363857.html
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении - 10.02.2026, ПРАЙМ
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении
Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T22:12+0300
2026-02-10T22:12+0300
2026-02-10T22:12+0300
россия
мировая экономика
армения
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777025_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_c172b652d7a284f0d0abf5e4da9ea2f5.jpg
ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. "Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. В то же время, по его словам, армянская сторона говорит российским партнерам, что не будет ссориться с ней, создавать проблем. "Так как мы ценим отношения, которое мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным . Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", - заявил Пашинян.
https://1prime.ru/20251222/putin-865811250.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777025_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_0b439c7a55f85f0e4e844f8b60615042.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, армения, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении
Пашинян: нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении