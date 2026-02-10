https://1prime.ru/20260210/pashinyan-867363857.html

Пашинян: ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении

ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. "Мы говорим нашим партнерам, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении, никто не сможет втянуть нас в логику действий против России", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. В то же время, по его словам, армянская сторона говорит российским партнерам, что не будет ссориться с ней, создавать проблем. "Так как мы ценим отношения, которое мы имеем. У меня очень хорошие и прямые отношения с президентом России Владимиром Путиным, теплые и прямые отношения с главой правительства России Михаилом Мишустиным . Это наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении", - заявил Пашинян.

