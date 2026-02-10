Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию - 10.02.2026, ПРАЙМ
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию - 10.02.2026, ПРАЙМ
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. | 10.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-10T22:34+0300
2026-02-10T22:34+0300
бизнес
россия
азербайджан
армения
грузия
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/80/768748028_0:55:1501:899_1920x0_80_0_0_00364245ba812feb0e8253b6b92afe84.jpg
ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай. Пашинян добавил, что эти вопросы были обговорены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби. "Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил Пашинян.
азербайджан
армения
грузия
бизнес, россия, азербайджан, армения, грузия, никол пашинян
Бизнес, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, Никол Пашинян
22:34 10.02.2026
 
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию

Пашинян: Азербайджан разрешил экспорт продукции Армении через свою территорию

© fotolia.com / ElnurБаку
Баку - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Баку. Архивное фото
© fotolia.com / Elnur
ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай.
Пашинян добавил, что эти вопросы были обговорены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби.
"Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил Пашинян.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума
27 января, 18:47
 
БизнесРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯГРУЗИЯНикол Пашинян
 
 
