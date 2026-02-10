https://1prime.ru/20260210/pashinyan-867364135.html

Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию

2026-02-10T22:34+0300

ЕРЕВАН, 10 фев – ПРАЙМ. Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. По его словам, речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны - Россию, Центральную Азию, Китай. Пашинян добавил, что эти вопросы были обговорены на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби. "Представители Азербайджана заверили, что эта дорога открыта", - добавил Пашинян.

