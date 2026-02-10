https://1prime.ru/20260210/pasport-867352643.html

В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту

В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту - 10.02.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить единую паспортную карту цифрового формата как... | 10.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-10T16:15+0300

2026-02-10T16:15+0300

2026-02-10T16:15+0300

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865260598_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_922c865ee628e1e990a53c9fbaf0d185.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить единую паспортную карту цифрового формата как основной документ, удостоверяющий личность. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным актуализировать работу в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.09.2013 N 1699-р и рассмотреть возможность разработки и поэтапного внедрения единой паспортной карты как основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации", - сказано в документе. По мнению авторов инициативы, реализация повысит уровень качества оказания государственных, муниципальных услуг и их доступности, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности, их неправомерного использования и фальсификации действий, требующих использования таких удостоверений, а также поспособствует росту доходов бюджета за счет расширения области применения электронных форм взаимодействия между гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями. Депутаты напомнили, что в 2013 году распоряжением правительства РФ уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации, как удостоверения личности гражданина, однако по состоянию на 2026 год в России отсутствует полноценный, единообразно принимаемый во всех сферах унифицированный карточный документ, который одновременно решал бы задачи офлайн‑идентификации и цифрового удостоверения, при соблюдении требований к безопасности и защите персональных данных.

https://1prime.ru/20260125/pasport--866881776.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф